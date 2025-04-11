Рабочая поездка Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Шымкент

Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый терминал аэропорта Шымкента. Объект построен во исполнение поручения Президента по развитию города.

Воздушная гавань стоимостью 24 млрд тенге была возведена за счет частных инвестиций.

Как сообщили Главе государства, создание уникального авиационного хаба на юге Казахстана позволит расширить число маршрутов из региона с 17 до 59, включая рейсы в ключевые страны Европы и Азии.

Далее Президент посетил современный торгово-логистический центр.

Almaar Logistics расположен вблизи стратегически важного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай.

На реализацию многофункционального складского комплекса площадью 24 тысячи квадратных метров было направлено 14,8 млрд тенге частных инвестиций.

Объект оснащен передовыми технологиями хранения.

В частности, внедрена система, позволяющая максимально оперативно перераспределять скоропортящиеся продукты, исключая их длительное хранение.

Глава государства побывал на выставке сельскохозяйственной продукции.

В городе успешно работает около 50 перерабатывающих предприятий, которые в 2024 году произвели продукцию на 168,5 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву представили проекты по строительству тепличных комплексов турецкой компании Alarko Holding стоимостью 650 млн долларов, а также польского предприятия Fabe Polska SP на 136 млн долларов.

Президент посетил новый завод Coca-Cola Içecek Kazakhstan.

Предприятие оснащено передовыми технологиями и обладает высокой степенью автоматизации. Ежегодно здесь будут производить до 283 млн литров напитков.

Ознакомившись с производственным процессом, Глава государства отметил важность дальнейшей поддержки инвестпроектов, способствующих росту экономики региона.

Глава государства посетил многофункциональный комплекс Tulip Hall.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью конгресс-холла, который был сдан в июне прошлого года.

Центр, построенный по поручению Президента, предназначен для проведения культурно-массовых мероприятий. Здесь также функционируют центр ремесленников и мастерские.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о цифровых решениях, реализуемых в Шымкенте.

В числе представленных проектов – интеллектуальная система управления светофорами на базе отечественной разработки «СМЭУ Астана» и цифровая платформа Avtobys. В сотрудничестве с Sergek Group и Freedom Telecom внедряется система наружного видеонаблюдения и высокоскоростного интернета на базе технологии FWA, обеспечивающая бесперебойный мониторинг дорожного движения и общественного порядка.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел жилой комплекс в микрорайоне «Акжайык».

Здесь до конца текущего года будет возведено 35 многоквартирных домов.

Современное жилье будет предоставляться социально уязвимым слоям населения и реализовываться в рамках государственных ипотечных программ.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о работе по сносу ветхих домов.

На сегодняшний день в рамках программы реновации из старых аварийных домов в новые квартиры переселены 248 семей. К 2029 году этот показатель планируется довести до 604.

Президент посетил индустриальную зону «Тассай».

Касым-Жомарту Токаеву рассказали об индустриальной зоне, на территории которой действуют 33 предприятия с общим объемом инвестиций 44,5 млрд тенге.

Здесь также реализуются 9 инвестиционных проектов с созданием порядка 800 рабочих мест.

Глава государства осмотрел выставку продукции легкой промышленности, машиностроения, строительства и мебельной отрасли.

Президент также был проинформирован о строительстве парогазовой электростанции Aksa Enerji Üretim A.Ş. с объемом инвестиций 350 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с производственной линией завода Asia Trafo, выпускающего автотрансформаторы, силовые масляные трансформаторы и реакторы, поставляемые на рынки СНГ.

Президент ознакомился с деятельностью компании Marai E7 Group.

Компания специализируется на производстве перевязочных материалов и титановых имплантов, востребованных в хирургической травматологии и остеосинтезе.

Главе государства представили лекарственные средства и медицинские изделия, выпускаемые в Шымкенте.

Сегодня город играет важную роль в развитии отечественной фармацевтический отрасли.

Здесь действуют 19 предприятий, крупнейшим из которых является завод «Химфарм».

Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец школьников №2.

Учреждение представляет собой современный центр дополнительного образования. Здесь функционируют мультимедийные классы, современные лаборатории, творческие студии, коворкинг-зоны. Обеспечены комфортные условия для детей с особыми образовательными потребностями. Объект был построен по поручению, которое Президент дал в ходе посещения города в 2022 году.

Сегодня во Дворце занимаются около 5000 детей в 65 кружках по шести направлениям. Образовательные программы нацелены на формирование всесторонне развитой личности, способной к инновационному и творческому мышлению.

Глава государства осмотрел центр и побеседовал с учащимися.