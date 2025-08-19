Президент дал поручения акиму Шымкента Габиту Сыздыкбекову

19 августа 2025 года президент принял акима города Шымкента Габита Сыздыкбекова.

Главе государства был представлен отчет о социально-экономическом развитии города за первое полугодие 2025 года.

Как сообщил Габит Сыздыкбеков, с начала года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 31% и составил 360 млрд тенге. В текущем году произведено промышленной продукции на сумму порядка 680 млрд тенге. Активно развивается строительная отрасль – введено в эксплуатацию свыше 517 тыс. кв. метров жилья.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что для повышения промышленного потенциала Шымкента были запущены новые индустриальные зоны «Жұлдыз» и «Бозарық». В городе увеличивается количество субъектов малого и среднего бизнеса, число которых превысило 139 тыс., трудоустроено около 245 тыс. человек.

Президент был проинформирован о ходе модернизации инфраструктуры Шымкента. Завершено строительство нового терминала аэропорта, реконструирован железнодорожный вокзал. В рамках Национального проекта «Келешек мектептері» введены в эксплуатацию 12 школ, «Дворец школьников», а также построены мини-футбольный центр и спортивный комплекс.

Главе государства также был представлен отчет о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры. Введены в эксплуатацию южная объездная дорога и две крупные транспортные развязки. В целях обеспечения общественной безопасности в прошлом году было освещено 2 270 улиц, а в текущем году – еще 2 743 улицы.

По поручению Президента продолжается работа по возвращению активов в государственную собственность. В частности, возвращены Ледовый дворец, Центральный водный спортивный комплекс, городская поликлиника № 2, технопарк «Мир фантазий» и парк «Кең баба».

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Габиту Сыздыкбекову поручения по дальнейшей диверсификации экономики города, привлечению дополнительных инвестиций, усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса, строительству новой взлетно-посадочной полосы аэропорта, решению проблемы нехватки ученических мест, обеспечению жильем горожан, а также модернизации дорожной инфраструктуры.