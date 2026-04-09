На бирже труда Enbek.kz сократился разрыв между вакансиями и резюме

В марте 2026 года на электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 102,6 тысячи вакансий, тогда как соискатели опубликовали 107,1 тысячи резюме.

С начала года на платформе уже размещено 304,3 тысячи вакансий и 394,4 тысячи резюме.

По сравнению с февралем количество предложений работы увеличилось на 3,7%, тогда как число резюме сократилось на 14,3%. В результате заметно уменьшился разрыв между спросом и предложением на рынке труда. Если в январе количество резюме превышало число вакансий почти на 60 тысяч, то в феврале разница сократилась до 26 тысяч, а в марте составила около 4,5 тысячи.

В отраслевом разрезе наибольший спрос на работников сохраняется в сфере образования — 22,6 тысячи вакансий. Далее следуют сфера прочих услуг — 21,2 тысячи, здравоохранение и социальное обслуживание населения — 8,7 тысячи, а также сельское, лесное и рыбное хозяйство — 7,9 тысячи вакансий.

По региональному распределению больше всего вакансий размещено в Туркестанской области — 7,7 тысячи. Далее идут Карагандинская область — 7,6 тысячи, Астана — 7,2 тысячи, Павлодарская область — 7,2 тысячи и Атырауская область — 6,5 тысячи вакансий.

В структуре спроса по уровню квалификации наибольшую долю занимают специалисты среднего уровня — около 40% всех предложений. Низкоквалифицированные вакансии составляют 31%, а на высококвалифицированных специалистов приходится 29%.

Среди соискателей преобладают молодые кандидаты: 42% резюме принадлежит людям до 35 лет. Доля соискателей в возрасте 35–44 лет составляет 26%, от 45 до 54 лет — 20%, а старше 55 лет — 12%. По гендерному распределению среди соискателей 54% составляют женщины и 46% — мужчины.

По уровню квалификации предложение рабочей силы практически соответствует спросу: 42% резюме приходится на специалистов среднего уровня, 30,5% — на высококвалифицированных кандидатов и 27,5% — на соискателей с низкой квалификацией.

Среди вакансий с наиболее высокой предлагаемой зарплатой в марте выделяются позиции заместителя начальника отдела по юридической работе — около 1,4 млн тенге, архитектора программного обеспечения — около 1,38 млн тенге и начальника производства в добывающей промышленности — около 1,14 млн тенге.

В то же время самые высокие зарплатные ожидания среди соискателей зафиксированы у кандидатов на должности HR бизнес-партнёра — около 4,2 млн тенге, каротажника — около 3 млн тенге и начальника промышленной лаборатории — около 2,5 млн тенге.