Названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля

В феврале 2026 года на электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 99 тысяч вакансий, а соискатели опубликовали 124,9 тысячи резюме. По сравнению с январем число вакансий снизилось на 3,7%, а количество резюме сократилось более значительно — на 23,1%.

Наибольший спрос на работников традиционно наблюдается в социальной сфере и секторе услуг.

Лидирует образование, где размещено 26,9 тыс. вакансий. Также востребованы специалисты в сфере услуг — 14,6 тыс., здравоохранении и социальном обслуживании — 9,4 тыс., а также в обрабатывающей промышленности — 8,6 тыс. вакансий.

В квалификационной структуре спроса преобладают специалисты средней квалификации — 44,2% всех предложений. На высококвалифицированные кадры приходится 34,4%, а на неквалифицированный труд — 21,4%.

Больше всего вакансий размещено в Павлодарской области — 8,1 тыс., Астане — 7,8 тыс., Туркестанской области — 7,4 тыс., Карагандинской области — 6,6 тыс., а также в Алматы — 6,3 тыс. вакансий.

Активнее всего работу искали жители Туркестанской области — 16,8 тыс. резюме, а также соискатели из Астаны, Алматинской области и Алматы.

Самой активной категорией соискателей остается молодежь до 35 лет — 42,3% всех резюме. Женщины составляют 54,6% соискателей, мужчины — 45,4%.

Наиболее высокие зарплаты работодатели предлагают инженерам-разработчикам нефтегазовых месторождений — около 3,6 млн тенге, главным технологам строительных проектов — около 2,8 млн тенге и техникам по материаловедению — около 2,2 млн тенге.

При этом самые высокие зарплатные ожидания у пилотов — около 3,3 млн тенге, директоров по инвестиционным проектам — 2,1 млн тенге, а также разработчиков курсов — около 2 млн тенге.

В целом, как отмечается, в феврале на рынке труда наблюдалось умеренное снижение активности после начала года, однако структура спроса остается стабильной — работодатели по-прежнему нуждаются в специалистах социальной сферы, услуг и рабочих профессий.