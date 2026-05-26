В Казахстане запустят масштабную программу летнего отдыха для детей

В Казахстане во время летних каникул будут функционировать 11 135 центров отдыха, которые охватят досугом и оздоровлением 3,2 млн детей. О планах по организации летнего сезона на заседании правительства доложила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, подготовлена разнообразная программа: в центрах отдыха при школах проведут время почти 3 млн детей, еще 168 тыс. школьников примут сезонные лагеря, а более 44 тыс. – круглогодичные центры. Особое внимание уделено детям из социально уязвимых категорий: отдых организуют для 729 тыс. детей из малообеспеченных семей и 53 тыс. ребят с особыми образовательными потребностями.

В республиканских центрах «Балдаурен» и «Бобек» путевками поощрят 5 тыс. победителей олимпиад и конкурсов, а в регионах аналогичную поддержку получат 370 тыс. одаренных ребят. Для обеспечения безопасности за всеми объектами закреплены инспекторы полиции, а персонал прошел проверку на судимость.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам всестороннего развития детей и обеспечения их отдыха в комфортных условиях. В этой связи, в соответствии с поручением президента об открытии 100 дворцов школьников и школ искусств, а также 50 детских оздоровительных центров, за 3 года построены 44 организации дополнительного образования на 24 тыс. мест. До конца года будет завершено строительство еще 10 объектов на 3,8 тыс. мест. Кроме того, за этот период открыто 15 детских оздоровительных центров на 2,8 тыс. мест, и в текущем году будут введены в эксплуатацию еще 4 оздоровительных центра на 840 мест»,— подчеркнула министр.

Новые организации дополнительного образования оснащены кабинетами робототехники, IT-лабораториями, игровыми площадками и другими современными средствами, предназначенными для эффективной организации досуга детей.