В спортивных секциях Казахстана занимаются сотни тысяч детей

Редактор Юлия Машковская
В Казахстане функционируют 922 клуба физической подготовки, охватывающие более 305 тыс. детей и подростков. Об этом на заседании правительства сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Он отметил, что в рамках поручения главы государства продолжается системная работа по расширению охвата детей и подростков занятиями физической культурой и спортом.

В настоящее время в Казахстане на постоянной основе занимаются спортом 1,8 млн детей и подростков. Это составляет 34,6% от их общего числа. Согласно Концепции развития физической культуры и спорта поставлена задача довести данный показатель до 45% к 2029 году.

В стране функционируют 922 клуба физической подготовки, охватывающие более 305 тыс. детей и подростков. В 526 детско-юношеских спортивных школах занимаются спортом порядка 400 тыс. детей.

В 16 областных школах-интернатах обучаются 6 441 воспитанник.

