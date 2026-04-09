Freedom broker
Какие вакансии предлагают жителям Шымкента

Редактор Юлия Машковская
На портале Enbek.kz размещено 4 201 вакансия для соискателей в Шымкенте.

На сегодняшний день опубликовано 2 207 объявлений, при этом информация на платформе регулярно обновляется.

Жители города могут воспользоваться мобильным приложением портала и, не выходя из дома, ознакомиться с актуальными предложениями о работе. Такой формат позволяет значительно сэкономить время и делает процесс трудоустройства более удобным.

В отраслевом разрезе наибольшее количество вакансий представлено в сфере образования. Далее следуют предложения для неквалифицированных работников, а также вакансии в области медицины и фармацевтики, промышленности, финансов и бухгалтерского учета, IT и телекоммуникаций, культуры и спорта, транспорта и логистики, строительства и архитектуры, юриспруденции, HR и административной сферы, а также в сфере услуг и других направлениях.

В каждом объявлении указаны требования к кандидатам, адреса работодателей и контактные данные для связи.

По уровню заработной платы предложения распределились следующим образом:
— 415 вакансий с оплатой свыше 100 тысяч тенге;
— 2 897 вакансий с зарплатой от 100 до 200 тысяч тенге;
— 542 вакансии — от 200 до 300 тысяч тенге;
— 263 вакансии — от 300 до 500 тысяч тенге;
— 84 вакансии с заработной платой выше 500 тысяч тенге.

