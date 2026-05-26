Абитуриенты в Казахстане смогут дважды сдать ЕНТ в 2026 году

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства доложил о завершении учебного года в университетах и проведении единого национального тестирования.

Он отметил, что в целом система высшего образования завершает учебный год в стабильном режиме.

«Сегодня ключевая задача – обеспечить не только доступность высшего образования, но и подготовку кадров, напрямую связанную с потребностями экономики, регионального развития и технологической трансформации страны», —подчеркнул Саясат Нурбек.

Министр сообщил, что в 2026 году обучение завершают порядка 215 тыс. школьников. На участие в ЕНТ зарегистрировались более 239 тыс. человек, включая выпускников прошлых лет и колледжей. Из них почти 200 тыс. – выпускники текущего года.

На сегодня обеспечена координация всех заинтересованных государственных органов для проведения ЕНТ.

Во всех регионах созданы государственные комиссии с участием местных исполнительных органов, правоохранительных структур, вузов и управлений образования.

Единое национальное тестирование проходит с 10 мая по 10 июля.

В этом году формат ЕНТ сохранен без изменений. Абитуриенты могут дважды пройти тестирование и участвовать в конкурсе грантов с лучшим результатом.

После завершения тестирования участники получают не только информацию о правильных и неправильных ответах, но и полный анализ результатов.