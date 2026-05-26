Казахстанским учащимся обеспечен официальный и безопасный поиск работы через платформу enbek.kz

В Казахстане для обеспечения занятости и профессиональной ориентации учащихся реализуется ряд мер. Об этом на заседании правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

Он отметил, что на платформе Электронной биржи труда – enbek.kz с прошлого года запущен специальный раздел «Мои летние каникулы».

«Это возможность для учащихся уже с 14 лет регистрироваться на платформе, создавать свой личный кабинет, размещать резюме и самостоятельно искать подходящие вакансии. При этом, для учащихся до 16 лет регистрация и создание личного кабинета осуществляется законными представителями»,— пояснил Аскарбек Ертаев.

Платформа обеспечивает официальный безопасный поиск работы и формирование обязательных трудовых договоров.

Через платформу «Мои летние каникулы» с начала 2026 года трудоустроено 1 024 учащихся, в 2025 году трудоустроено — 4 552.

В целом с прошлого года активными мерами было охвачено более 8,5 тыс. молодых граждан. Значительная часть учащихся трудоустроены в общественных работах, поскольку при участии не требуется наличие образования.

В текущем году трудоустройство будет обеспечено по завершению учебного процесса.