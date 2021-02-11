В Шымкенте в рамках ІІІ направления государственной программы «Еңбек» в январе этого года начал работать Отдел поддержки работодателей.

Специальный отдел, открытый при центре социальной поддержки и занятости, принимает заявки работодателей и направляет их на утверждение в управление. После утверждения заявки они будут внесены в централизованную базу данных через отделы занятости четырех районов города, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В настоящее время данный отдел принял заявки около 800 работодателей города.

Кроме того, проводит анализ вакансий на электронном портале «Enbek.kz» и контролирует внесение работодателями сведений о предложениях. Проводит сбор информации о вакансиях в государственных учреждениях и контроль за размещением на портале со стороны работодателей.