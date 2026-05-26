В Казахстане расширяют возможности трудоустройства для школьников

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на заседании правительства доложил о мерах по обеспечению занятости школьников и студентов.

Он отметил, что количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, которым разрешена трудовая деятельность, составляет 1,7 млн молодых людей.

Согласно данным информационных систем министерства, на сегодняшний день занятостью охвачены 5,3 тыс. учащихся.

«Наибольшее количество занято в сферах торговли, предоставления услуг по развлечению и отдыху, а также питания – то есть те направления, где подростки чаще всего получают первый трудовой опыт. В разрезе профессий это – рабочие по озеленению, курьеры, официанты, продавцы-консультанты, помощники поваров, аниматоры и т.д.»,— уточнил Аскарбек Ертаев.