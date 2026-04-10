На сколько выросли цены на бензин и дизель?

После отмены моратория на повышение стоимости бензина и дизеля прошло больше недели, но ситуация на топливном рынке остаётся стабильной: цены удерживаются в ранее заданных пределах и растут плавно, без резких скачков. Эксперты отмечают, что контроль со стороны государства и достаточные запасы топлива позволяют сохранять баланс между интересами потребителей и отрасли.

Цены на топливо пока остаются в пределах установленных в прошлом году. Тогда на АИ-92 установили коридор 213–239 тенге за литр, на дизельное топливо — 317–337 тенге.

Цены на бензин разнятся от заправки к заправке. В Шымкенте топливо остаётся наиболее доступным среди крупных городов: АИ-95 здесь стоит около 300 тенге за литр, а АИ-92 порядка 225 тенге. В столице цены выше: 95-й бензин обходится примерно в 310 тенге, 92-й около 237 тенге за литр.

Дорогое топливо в Алматы: на некоторых заправках цены на АИ-95 достигают и 320 тенге, а АИ-92 — чуть меньше 240 тенге за литр. Дизель в стране стоит около 333-335 тенге.

В ряде сетей заметно, что цены движутся к верхней границе установленного диапазона. При этом эксперты говорят, резкого подорожания ожидать не стоит, государство продолжает контролировать ситуацию на рынке.

«Министерство энергетики озвучило, там что-то вроде плюс одного тенге в месяц. Это как раз показатель того, что государство все-таки будет вмешиваться в этот процесс. Здесь нужно смотреть и регулировать, кто конечный выгодоприобретатель от этого повышения. То есть, опять же повторюсь, баланс того, чтобы гражданину это сильно не било по кошельку, и чтобы нефтедобывающие компании тоже могли использовать эти деньги для того, чтобы они реинвестировали в месторождения», — Аскар Исмаилов, эксперт нефтегазовой отрасли.

В дальнейшем, возможные изменения будут ориентироваться на рынок России, где топливо стоит примерно на 40% дороже казахстанского, говорят эксперты. В министерстве энергетики отмечают, рынок ГСМ в целом формируется рыночным путём и цены зависят от спроса и предложения. На сегодняшний день дефицита топлива нет.

«У нас около 600 тысяч тонн бензина, около 600 тысяч тонн дизтоплива, запасов хватает, то это обеспечит внутренний рынок. То есть нету дефицита, нету повышения цен на ГСМ. В агентства по защите и регулированию конкуренции региональные штабы по ГСМ в акиматах областей постоянно контролируют ситуацию и не допустят необоснованного или резкого скачка цен. В углу угла всегда ставится защита населения и интересов населения», — Санжар Жаркешов, вице-министр энергетики.

При этом Казахстан по-прежнему остаётся в числе стран с наиболее доступным топливом. По данным GlobalPetrolPrices, стоимость бензина АИ-95 в стране составляет около 50 центров за литр, почти в три раза ниже среднемирового уровня, который держится на отметке 1 доллар 37 центов.