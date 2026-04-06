Национальный доклад о семьях готовят в Казахстане

Снежанна Имашева приняла участие в обсуждении подготовки Национального доклада «Казахстанские семьи – 2026».

Рабочая встреча прошла в Казахстанском институте общественного развития и была посвящена формированию структуры и содержательного наполнения будущего документа.

В ходе обсуждения участники отметили необходимость усилить прикладной характер доклада. В частности, предложено включить в него конкретные рекомендации для государственных органов, а также определить ключевые тематические направления. Среди них — развитие ответственного родительства, взаимодействие семьи и системы образования, а также оценка эффективности мер государственной поддержки семей.

Снежанна Имашева подчеркнула, что доклад должен выйти за рамки традиционного аналитического обзора и стать практическим инструментом для принятия решений, направленных на повышение качества жизни казахстанских семей.

Особое внимание участники встречи уделили трансформации семейных и родительских ролей, повышению вовлеченности родителей в воспитание и обучение детей, а также укреплению партнёрства между семьёй, школой и государственными институтами.

Отдельной темой стало развитие институционального взаимодействия. Стороны обсудили механизмы координации, обмена данными и проведения совместной аналитической работы.

По итогам встречи достигнута договорённость о налаживании регулярного сотрудничества, которое позволит объединить экспертный потенциал, аналитические ресурсы и практический опыт для выработки эффективных решений в сфере семейной и гендерной политики.

Национальный доклад готовится на регулярной основе и представляется главе государства. Документ является одним из ключевых аналитических инструментов, определяющих приоритеты государственной семейной политики.