Новые функции сервиса «Лицевой счет» стали доступны налогоплательщикам

Комитет государственных доходов сообщил о новых возможностях в сервисе «Лицевой счет».

с 15 апреля 2026 года в новом кабинете налогоплательщика «Интегрированной системы налогового администрирования» (КНП ИСНА) обновлен сервис «Лицевой счет». Новые функции направлены на повышение удобства и эффективности работы пользователей.

Теперь налогоплательщики могут формировать лицевые счета без указания кода ОГД или МСУ, выбрав опцию «Включать в лицевой счет все ОГД/МСУ». При необходимости сохраняется возможность формирования запроса по отдельным органам.

Также реализована функция запроса лицевого счета по структурному подразделению, что расширяет возможности детализации данных.

Усовершенствован журнал обработки запросов: в нем добавлены новые поля, включая ОГД/МСУ, период, время отправки запроса, а также дату и время получения ответа.

Для удобства пользователей при скачивании файла его название автоматически содержит данные об ОГД, БИН, КБК и периоде формирования лицевого счета.

Внесенные изменения направлены на упрощение получения информации и повышение прозрачности работы сервиса.

Вход в систему доступен по ссылке: https://knp.kgd.gov.kz.