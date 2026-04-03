Новый пожарный пост начал работу в Арыси

В селе Монтаитас города Арыси Туркестанской области открыт добровольный пункт пожаротушения в рамках программы «Ауыл құтқарушылары».

Инициатива направлена на повышение уровня безопасности в сельской местности и реализуется во всех регионах страны по инициативе министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенанта Чингиса Аринова.

В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник департамента по чрезвычайным ситуациям области Бағдат Чайзада, аким города Қайсар Маңқараев и жители населённого пункта. Объект построен за счёт средств местных исполнительных органов.

Добровольные пожарные будут нести круглосуточное боевое дежурство. Для их службы созданы все необходимые условия. Министерство по чрезвычайным ситуациям обеспечило пункт пожарно-техническим оборудованием, автоцистерной, специальной боевой одеждой и средствами связи.

Новый пункт будет обеспечивать пожарную безопасность сельского округа, в который входят восемь населённых пунктов: Монтаитас, Атамекен, Шағыр, Ақтас, Қабылсай, 42-разъезд, Бақырша и Тоғансай.

Общая численность населения здесь превышает семь тысяч человек. Открытие пункта позволит значительно сократить время прибытия пожарных подразделений к месту происшествия.