Реклама
Нуралхан Кушеров встретился с руководителем учреждения «Казкайтажанарту»

Нуралхан Кушеров встретился с руководителем учреждения «Казкайтажанарту»

-
Шынар Оразова
-
17

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с генеральным директором Республиканского государственного предприятия «Казкайтажанарту» комитета по культуре министерства культуры и информации РК Олжасом Шарияздановым.

В ходе встречи был обсужден проект башни-близнеца, расположенной на территории городища Сауран. Был поднят вопрос о реконструкции исторических башен с использованием современных технологий. Аким области отметил, что защита исторических памятников, развитие туризма-это важное дело.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Туркестан-это край, богатый сакральными местами и историческими памятниками. Рациональное использование этого наследия, сохранение историко-культурных ценностей и развитие сферы туризма – одна из важнейших задач, возложенных на нас. В этом направлении ведется системная работа. Для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО был предложен ряд древних городищ Туркестанской области. В частности, городище Культобе, Отырар и Сауран получили международное признание. Эта инициатива не только повысит историческое значение региона, но и выведет туристический потенциал на новый уровень».

Генеральный директор Республиканского государственного предприятия «Казкайтажанарту» Олжас Шариязданов озвучил предложения, связанные с городищем Сауран и двумя качающимися башнями на этой территории.

В частности, особое внимание было уделено вопросу восстановления объекта на научной и исторической основе. Работа в этом направлении не только повысит историко-культурную ценность города Сауран, но и позволит усилить его туристический потенциал.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.