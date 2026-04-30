Нуралхан Кушеров встретился с руководителем учреждения «Казкайтажанарту»

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с генеральным директором Республиканского государственного предприятия «Казкайтажанарту» комитета по культуре министерства культуры и информации РК Олжасом Шарияздановым.

В ходе встречи был обсужден проект башни-близнеца, расположенной на территории городища Сауран. Был поднят вопрос о реконструкции исторических башен с использованием современных технологий. Аким области отметил, что защита исторических памятников, развитие туризма-это важное дело.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Туркестан-это край, богатый сакральными местами и историческими памятниками. Рациональное использование этого наследия, сохранение историко-культурных ценностей и развитие сферы туризма – одна из важнейших задач, возложенных на нас. В этом направлении ведется системная работа. Для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО был предложен ряд древних городищ Туркестанской области. В частности, городище Культобе, Отырар и Сауран получили международное признание. Эта инициатива не только повысит историческое значение региона, но и выведет туристический потенциал на новый уровень».

Генеральный директор Республиканского государственного предприятия «Казкайтажанарту» Олжас Шариязданов озвучил предложения, связанные с городищем Сауран и двумя качающимися башнями на этой территории.

В частности, особое внимание было уделено вопросу восстановления объекта на научной и исторической основе. Работа в этом направлении не только повысит историко-культурную ценность города Сауран, но и позволит усилить его туристический потенциал.