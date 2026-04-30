В Казахстане пересмотрят порог досрочного изъятия пенсионных накоплений

Министерство труда и социальной защиты населения РК пересматривает методику расчета порога минимальной достаточности для досрочного изъятия пенсионных накоплений. Цель изменений — обеспечить гражданам стабильные и достойные выплаты в старости.

Пенсионные накопления предназначены для будущего дохода после выхода на пенсию и не являются средствами для текущих расходов. Особенно важно сохранить их для молодого поколения, чья пенсия формируется из государственной и накопительной частей.

Действующая методика учитывает идеальные условия, при которых человек стабильно делает отчисления, но не отражает реальные жизненные ситуации, включая перерывы в работе. Кроме того, показатель не пересматривался последние три года.

Новая модель будет основана на актуарных расчетах с учетом продолжительности жизни, доходности накоплений и будущих выплат.

Например, при накоплениях в 11 млн тенге и пороге 7,8 млн тенге гражданин может снять 3,2 млн тенге. Однако это приведёт к снижению будущей пенсии почти до минимального уровня. В то же время сохранение средств обеспечит выплату в 2–2,5 раза выше.

Главная цель изменений — гарантировать гражданам финансовую защищённость в пожилом возрасте и сохранить устойчивость пенсионной системы.