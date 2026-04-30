Сенаторы предлагают изменить подход к регулированию бродячих животных

Сенаторы предложили вернуть в мажилис резонансные поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» для доработки. С момента поступления документа в сенат состоялось пять заседаний рабочей группы, в ходе которых рассмотрено более 300 обращений граждан.

В обсуждении участвовали депутаты, представители государственных органов, зоозащитных организаций и общественники. Значительную обеспокоенность ситуацией с бродячими животными выразили и представители регионов.

Ранее, выступая на экологической акции «Таза Қазақстан», глава государства отметил, что проблема бродячих животных является следствием человеческой безответственности. Он подчеркнул необходимость ужесточения ответственности за ненадлежащее содержание животных и жестокое обращение с ними, указав, что случаи нападений одичавших собак на людей участились.

В связи с этим сенаторы предложили внести ряд корректировок в законопроект. В частности, порядок и сроки регулирования численности бродячих животных предлагается передать на уровень маслихатов. Также инициировано исключение термина «эвтаназия» из статьи 15.

Отдельное внимание уделено определению бродячего животного: ключевым критерием должно оставаться отсутствие владельца, а не только наличие чипа, поскольку обеспечить повсеместное чипирование в короткие сроки, особенно в сельской местности, затруднительно.

Кроме того, предложен ряд других изменений как содержательного, так и юридического характера. Профильный комитет Сената рекомендовал вернуть законопроект в Мажилис для дальнейшей доработки.