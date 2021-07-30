Действие, организованное местным акиматом прошло на городище Сауран.

По случаю празднования 1 июля – Национального дня домбры, в честь 30-летия Независимости страны и 3-й годовщины со Дня образования Туркестанской области в Сауранском районе состоялся флешмоб с участием 30 домбристов «Домбыра үнімен бой көтерген жаңа Сауран».

Главная цель мероприятия — пропаганда средневекового городища Сауран, единственного в Казахстане сохранившего средневекового мегаполиса, который хранит в себе еще много тайн и создание Сауранского района.

Действие, организованное местным акиматом прошло на городище Сауран — одном из самых известных средневековых городов, который был основан в ХІІ веке как крупный торговый центр. Более тридцати домбристов одновременно исполнили известные казахские народные кюи, среди которых «Көңіл ашарын», «Балбырауын» и «Науыс». Во время флешмоба гостей угостили национальными блюдами.

Напомним, в 2018 году Первый Президент РК — Елбасы Нурсултан Назарбаев — учредил Национальный день домбры, отмечаемый в первое воскресенье июля. В этом году в нашей стране его отмечают в 4-й раз.