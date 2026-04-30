В Шымкенте обсудили проблемы дорог и парковок на заседании Общественного совета

В Шымкенте обсудили проблемы дорог и парковок на заседании Общественного совета

Шынар Оразова
22

Состоялось очередное заседание общественного совета. На встрече первым выступил аким Каратауского района, который отчитался о проделанной работе на территории района.

Он рассказал о реализованных проектах в сфере развития инфраструктуры, благоустройства, строительства и ремонта социальных объектов. Алмас Абаев ответил на вопросы членов совета и поделился планами на будущее.

Кроме районного акима выступили руководители управлений культуры, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, отчитавшись по итогам 2025 года. В свою очередь, члены общественного совета подняли ряд проблем, волнующих жителей города.

Было подвергнуто критике качество дорог на некоторых улицах, а также быстрое разрушение недавно уложенного асфальта. Еще одна проблема — беспорядочная парковка автомобилей вдоль пешеходных дорожек создает неудобства для жителей.

Члены совета предложили ответственным ведомствам взять эти вопросы на контроль и принять конкретные меры.

