В Казахстане усиливают контроль цен на социально значимые продукты

Контроль цен на социально значимые продовольственные товары остаётся одним из приоритетов Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Для стабилизации цен реализуется комплекс мер, включая усиление государственного контроля.

С начала 2026 года перечень таких товаров расширен с 19 до 31 позиции, что потребовало активизации проверок. По данным на середину апреля, за превышение предельной торговой надбавки наложено 1 406 штрафов — почти половина от общего числа нарушений за весь 2025 год.

В регионах усилена работа комиссий по выявлению посреднических схем. Проведено 372 заседания, зафиксировано свыше 1 000 нарушений, составлено 974 протокола, из цепочек поставок исключено 118 посредников.

Одновременно ведётся анализ электронных счетов-фактур. С начала года выявлено более 2 300 рисков превышения надбавок, информация направлена для дальнейшей проверки.

Министерство активно внедряет цифровые инструменты, включая технологии искусственного интеллекта, что позволяет оперативно обрабатывать большие объёмы данных и эффективнее выявлять нарушения.

Также применяются новые методы анализа для борьбы с непродуктивным посредничеством — выявляются сложные цепочки поставок и аффилированные связи участников сделок. Все выявленные случаи рассматриваются региональными комиссиями.

Работа по совершенствованию системы контроля и обеспечению стабильности цен будет продолжена.