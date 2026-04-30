Под одним шаныраком: кто живёт в Казахстане — данные на 2026 год

Завтра в Казахстане отмечают День единства народа — праздник дружбы, мира и согласия, объединяющий миллионы людей разных национальностей и культур.
Сегодня в стране проживает более 20,5 миллиона человек. По состоянию на 1 марта 2026 года численность населения достигла 20 532 240 человек, и каждый из них является частью общего единства под единым шаныраком.
Наиболее многочисленные этнические группы в Казахстане на начало года:
1. Казахи — 14 664 202
2. Русские — 2 943 022
3. Узбеки — 695 557
4. Украинцы — 367 547
5. Уйгуры — 309 164
6. Немцы — 222 890
7. Татары — 218 361
8. Азербайджанцы — 157 568
9. Корейцы — 120 821
10. Турки — 93 234
11. Дунгане — 88 165
12. Белорусы — 73 788
13. Таджики — 61 307
14. Курды — 52 077
15. Кыргызы — 41 459
При этом наибольшая численность казахов сосредоточена в Туркестанской области — около 1,6 млн человек.
Больше всего русских проживает в Алматы — 428 тысяч.
Основная часть узбекского населения также находится в Туркестанской области — 404 тысячи человек.
Украинцы преимущественно проживают в Костанайской области (83 тысячи), а из 309 тысяч уйгуров большинство сосредоточено в Алматы — 124 тысячи человек.