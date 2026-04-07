Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Профессиональный праздник библиотекарей перенесли на 23 апреля

Профессиональный праздник библиотекарей перенесли на 23 апреля

-
Редактор Юлия Машковская
-
16
библиотека
Иллюстративное фото

В Казахстане изменена дата празднования Дня библиотекаря. Теперь профессиональный праздник будет отмечаться 23 апреля. Новая дата совпадает с Национальным днём книги, учреждённым по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева.

Такое объединение придаёт празднику дополнительную символическую значимость и подчёркивает роль библиотек как важных центров распространения знаний и сохранения культурного наследия.

Отмечается, что выбор новой даты позволит объединить профессиональное и общественное значение книжной культуры, а также проводить тематические мероприятия на более высоком организационном уровне.

Сегодня в Казахстане действует около 12 тысяч библиотек, в которых работают более 20 тысяч специалистов.

Кроме того, 23 апреля во всём мире отмечается Международный день книги и авторского права, учреждённый ЮНЕСКО.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.