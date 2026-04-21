Рейды заставили автовладельцев закупать предметы безопасности

Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и светоотражающий жилет- обязательный набор для каждого водителя. Но, как выяснилось, многие шымкентские автолюбители, не придавали этим вещам особого значения или не следили за сроком их годности. Невнимательность не осталась без последствий, многие были наказаны административными штрафами.

За первых два дня рейдовых мероприятий было выявлено 3625 нарушений. Платить дважды никто не хочет, поэтому на атрибуты безопасности в авто, появился спрос. А он, в свою очередь, уже потянул за собой подорожание всех этих нужных вещей.

Нуртаза Тойшиев, житель г. Шымкента: «Единственное чего у меня не было — это жилета. О его крайней необходимости узнал из социальных сетей. Купил за 1000 тенге. Сейчас, как я знаю, его стоимость варьируется от 2,5 до 3 тысяч тенге».

Предпринимателям, которые занимаются продажей аптечек и огнетушителей, знаков и жилетов, рейды принесли чистую прибыль. Их заработки в эти дни оказался заметно выше обычных будней. Продавцы этого факта не скрывают, спрос — рождает предложение.

Дияр Еркинулы, продавец: «Причина роста цен — проводимые в городе рейды. Закупочная стоимость тоже увеличилась. Например, то, что раньше приобретали за тысячу тенге, сейчас поступает уже по 1800. Мы делаем наценку в размере 200 тенге и продаём примерно за 2000. Поток покупателей был большим и товар, рассчитанный на месяц, распродался всего за один день».

Кстати, тема аптечек и огнетушителей, быстро обросла мемами в казахстанском сегменте интернета. Тема оказалась очень актуальной. И это хорошо, ведь на самом деле, в аварийной ситуации эти вещи могут спасти жизнь водителю.