Рост налоговых поступлений укрепил бюджет Казахстана

В Казахстане по итогам первого квартала 2026 года отмечено укрепление доходной части государственного бюджета и одновременное замедление инфляции.

Краткосрочный рост цен, вызванный изменением ставки НДС, был компенсирован экономикой еще в конце 2025 года — в январе–феврале 2026 года и в настоящее время уже не оказывает влияния на инфляционные процессы. Об этом сообщает правительство Республики Казахстан со ссылкой на портал Primeminister.kz.

По оперативным данным, исполнение доходов государственного бюджета без учета трансфертов составило 104,4%. При запланированных 6,2 трлн тенге в бюджет поступило 6,4 трлн тенге. Перевыполнение плана достигло 268,7 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 930,6 млрд тенге, или на 16,9%.

Превышение плановых показателей зафиксировано как по республиканскому, так и по местным бюджетам. Доходы республиканского бюджета исполнены на 101,8%: при плане 4 трлн тенге поступило 4,2 трлн тенге. Рост по сравнению с первым кварталом 2025 года составил 26,1%, или 861,8 млрд тенге.

Положительная динамика обеспечена благоприятной конъюнктурой мировых рынков по ключевым экспортным товарам, увеличением объемов реализации товаров и услуг, а также повышением эффективности налогового и таможенного администрирования. Налоговые поступления, формирующие 98% доходов республиканского бюджета, исполнены на 101,6% и достигли 4 трлн тенге. По сравнению с прошлым годом их рост составил 31,5%.

Основной вклад в увеличение доходов внесли:

• корпоративный подоходный налог — рост на 16,9%;

• НДС на импортируемые товары — 24,2%;

• налог на добычу полезных ископаемых — 35,7%.

Доходы местных бюджетов исполнены на 109,3%: при плане 2,09 трлн тенге поступления составили 2,29 трлн тенге. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,1%, или 68,8 млрд тенге.

Также отмечается расширение налоговой базы. С начала года в специальном налоговом режиме для самозанятых зарегистрировано 392 тысячи физических лиц, а число плательщиков НДС увеличилось на 10 тысяч субъектов.

На фоне укрепления бюджетных показателей продолжается тенденция к снижению инфляции. В марте 2026 года месячный темп инфляции замедлился до 0,6% против 1,0–1,1% в январе–феврале. Снижение продолжается уже шестой месяц подряд: после пикового значения в сентябре 2025 года — 12,9% — показатель снизился до 11,0% по итогам марта 2026 года.

По прогнозам министерства национальной экономики Республики Казахстан, сохраняется высокая вероятность того, что инфляция выйдет на однозначный уровень уже к началу 2027 года.