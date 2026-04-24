Шымкентский суд прекратил дело известного блогера

Шымкентский городской административный суд прекратил дело 46-летнего Байбарыса Райымбекова, известного как автоблогера и юриста Руслана Жанпейисова. Суд признал, что в его действиях отсутствует состав правонарушения. Также в отношении инспектора, составившего административный протокол, вынесено частное постановление.

«Административное дело, возбужденное в отношении Райымбекова Байбарыса Кенжеғалиулы по статье 667 части 1 кодекса об административных правонарушениях, прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения»,— говорит судья Серик Ниязбеков.

Напомним, в отношении Жанпейисова сотрудниками полиции было составлено 10 рапортов. Ночью 22 апреля он подошёл к полицейским из Кызылординской области, которые проводили рейд на проспекте Байдибек би. Блогер фиксировал их действия на видео и высказывал собственное мнение по их действиям. Патрульные сочли это за проявление неуважения к представителям правоохранительных органов.

«У меня остался только один вопрос к кызылординским полицейским. Они стоят на остановке. На остановке “Дендропарк”»,— звучит фраза из видео.

В суде была представлена видеозапись, сделанная блогером во время рейда в городе. На кадрах он подходит к сотрудникам полиции и в прямом эфире задаёт им вопросы о действиях, которые по его мнению незаконны. Однако инспектор, составивший протокол, заявил, что эти действия якобы мешали работе полиции. Проявлялось явное неуважение, тем не менее, подтвердить это не удалось.

В момент задержания автоблогер находился на своем рабочем месте. При этом документы о его аресте были оформлены уже после доставки в следственный изолятор. Байбарыс Райымбеков заявил, что не нарушал никаких законов, а, напротив, считает, что именно сотрудники полиции ограничили его права.