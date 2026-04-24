Минздрав заявил о снижении материнской смертности на 35%

В Казахстане за последние пять лет материнская смертность снизилась на 35%. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на международной сессии в Астане.

По данным Минздрава, также сократились показатели младенческой и перинатальной смертности. Улучшения стали возможны благодаря системным реформам и внедрению современных стандартов медицины.

Министр отметила, что климатические и экологические факторы всё больше влияют на здоровье населения, повышая риски заболеваний и осложнений, в том числе для женщин.

В стране реализуются программы по поддержке материнского здоровья, включая «Аналар саулығы» и проект «Клиника одного дня».

Более 90% беременных становятся на учет до 12 недель. Также работают молодежные центры здоровья.