Депутаты предложили реформу наркологической службы

На выездном заседании комитета мажилиса в Астане обсудили проблемы лечения нарко-, алко- и игровой зависимостей.

Депутаты отметили низкую эффективность действующей системы и предложили перейти к комплексной модели помощи — от профилактики до ресоциализации.

В стране не хватает центров детоксикации, а финансирование лечения не покрывает реальные затраты. МВД выступило за внедрение принципа «одного окна» для упрощения процедур. Также подняты вопросы детской зависимости и подготовки специалистов.

По итогам встречи предложено модернизировать наркологическую службу, обновить протоколы лечения и выделить лудоманию в отдельное направление.