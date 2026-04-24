Более 7 тысяч водителей нарушили правила дорожного движения в Шымкенте за неделю

Более 7 тысяч нарушений правил дорожного движения зарегистрировано за неделю в Шымкенте. Такие данные озвучены, по итогам оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Для рейда были привлечены патрульные полицейские, прибывшие из других регионов Казахстана. На фоне ОПМ в городе отмечен рост цен на автомобильные принадлежности.

«Подорожание было, да. Но это не проверяли. Просто документы, выявляли тех, кто пьян, нарушителей. Думаю, продавцы сами подняли цены. Сотрудники тоже говорят, что большое внимание уделяется документам»,— делится автомобилист.

«Во время рейда я почти не выезжал, только недавно сел за руль по работе»,- рассказывает другой водитель.

«У нас в машине всё есть. В рейде особо ничего не проверяли — только документы. Скорость не превышали, нам это не навредило. Всё прошло спокойно, слава Богу. Ничего дополнительно не покупали, аптечка и раньше была»,- поясняет житель города.

В рейдах были задействованы сотрудники патрульной полиции из Карагандинской, Жамбылской и Кызылординской областей. Их участие было организовано в рамках обмена опытом. По итогам проверок 565 автомобилей были помещены на специализированную стоянку.

«В том числе выявлены факты управления транспортом в состоянии опьянения, управления лицами, лишёнными водительских прав, без водительского удостоверения, использование поддельных государственных номерных знаков, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, использование мобильного телефона за рулём и другие правонарушения»,- сообщил начальник управления административной полиции г. Шымкента Аскар Жузжасаров.

При этом, как отмечают полицейские, штрафы за отсутствие медицинской аптечки, о которых активно пишут в соцсетях, не выписывались.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» завершится 25 апреля. Сотрудники полиции, прибывшие из других регионов, в настоящее время направлены в Туркестанскую область для обмена опытом.