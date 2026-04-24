7,6 млрд тенге инвестируют в производственный парк в Туркестане

В микрорайоне «Бекзат» в Туркестане реализуется проект строительства производственного парка, рассчитанного на создание 600 рабочих мест. Общая площадь объекта составляет 20 гектаров, в рамках проекта предусмотрено возведение 26 производственных зданий.

Стоимость проекта оценивается в 7,6 млрд тенге, его реализация проходит в три этапа. На сегодняшний день полностью завершено строительство первых пяти объектов, которые уже обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

В производственной зоне продолжается строительство внутренних дорог, в ближайшее время планируется начать укладку асфальта. Ввод объектов в эксплуатацию намечен до 15 мая текущего года.

На базе производственных помещений планируется реализация четырёх инвестиционных проектов общей стоимостью 11,8 млрд тенге. Они направлены на выпуск современных измерительных приборов, строительных панелей, битумных материалов, аккумуляторов и электронных компонентов. Ожидается, что в результате будет создано 600 новых рабочих мест.

В настоящее время с инвесторами уже заключены соответствующие соглашения, продолжается работа по размещению производств на территории парка.