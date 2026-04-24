Более 17 тысяч работников защитили свои права в Казахстане

В Казахстане зафиксировано значительное снижение задолженности по заработной плате. По итогам первого квартала текущего года этот показатель сократился на 36% — с 876 млн до 554 млн тенге.

Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил председатель комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Мейрамбек Ахметов. По его словам, за отчетный период рассмотрено 16 726 обращений граждан, проведено 1 723 внеплановые проверки, а также 92 проверки в рамках профилактического контроля.

В ходе контрольных мероприятий выявлено свыше 2 тысяч нарушений, выдано более 1 100 предписаний. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 136 млн тенге.

Особое внимание, как отметил глава комитета, уделяется снижению текущей и просроченной задолженности по заработной плате. Принятые меры позволили добиться ощутимых результатов.

В целом, благодаря государственному контролю были защищены права более 17,5 тысячи работников. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года помощь была оказана 11 тысячам граждан. Это свидетельствует об усилении работы в сфере защиты трудовых прав.