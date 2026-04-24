Нуралхан Кушеров посетил компанию «Инкай»

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил Созакский район и принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию ТОО «СП «Инкай». Предприятие является настоящим драйвером экономики в районе. Благодаря ему, было сделано много полезных для населения дел.

Глава региона ознакомился с производственной и социальной инфраструктурой предприятия. Акиму показали зоны досуга для работников: спортивный комплекс, комплексы отдыха, жилые блоки и тренажёрный зал. Была проведена презентация о деятельности и достижениях компании. В рамках визита, состоялась церемония открытия специального — юбилейного монумента.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Компания «Инкай», ставшая экономической опорой Созакского района, достойно выполняет свои обязательства и вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Являясь надёжным стратегическим партнёром государства, предприятие увеличивает собственные доходы и способствует повышению благосостояния местного населения. Особенно хочу отметить активную социальную позицию компании. За тридцать лет предприятие оказало поддержку строительству и модернизации новых школ, современных медицинских и спортивных объектов, развитию инфраструктуры. В результате были созданы новые рабочие места. Эти добрые инициативы, включая проекты по благоустройству населённых пунктов и сохранению экологической устойчивости, являются ярким примером тесного взаимодействия бизнеса с населением».

ТОО «СП «Инкай» — одно из крупных предприятий в сфере добычи урана. За 30 лет компания не только нарастила производственный потенциал, приобрела репутацию надежного и ответственного предприятия.

Кэролайн Горсалитц вице-президент корпорации «Камеко» по корпоративному развитию: «Уникальное предприятие. Общими усилиями достигли больших достижений. И в этом есть вклад каждого сотрудника. Спасибо за труд».

Куаныш Омарбеков, заместитель председателя правления «НАК «Казатомпром»: «Запасы урана фонда «Инкай» составляют 140 тысяч тонн. Принцип «Казатомпрома» — создание комфортных условий для своих сотрудников. Пусть компания и дальше развивается и не останавливается на достигнутом. Предприятие «Инкай» — крупный и выдающийся лидер в системе «Казатомпрома» не только по объёму производства, но и по уровню производственной культуры, безопасности и модернизации. Пусть наши сотрудники и рабочие, трудящиеся в подразделениях, всегда возвращаются домой здоровыми. Вместе мы — большая сила. Пусть «Инкай» продолжает развиваться».

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой с участием известных творческих коллективов. Также среди участников были организованы викторины и разыграны ценные призы.