Крупнейший откормочный комплекс возводят в Туркестанской области

В Туркестанской области реализуется один из крупнейших аграрных проектов региона — строительство откормочного комплекса на 50 тысяч голов крупного рогатого скота.

Объект возводится в сельском округе Кожатогай города Арыс на базе ТОО Turkestan Agro.kz. После выхода на полную мощность предприятие станет одной из крупнейших производственных площадок в области. Уже сейчас на ферме содержится около 30 тысяч голов скота. Производство организовано по принципу безотходной технологии.

Ход реализации проекта находится на контроле акима области Нуралхана Кушерова. Как отметил инициатор проекта, предприниматель Сырым Ертаев, все процессы — от кормления до ветеринарного обслуживания — полностью автоматизированы. Использование современных европейских технологий позволяет повысить производительность и обеспечить высокое качество продукции.

На сегодняшний день продукция предприятия поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в Узбекистан и Таджикистан. В дальнейшем планируется выход на рынок Турции.

Проект реализуется поэтапно. На первом этапе на строительство направлено 2,9 млрд тенге, дополнительно 1,5 млрд тенге инвестировано в приобретение дождевальных установок по льготной программе. Второй этап предусматривает государственную поддержку в размере 5,9 млрд тенге. Остальная часть финансирования обеспечена частными инвестициями.

На ферме внедрена «умная» система управления с использованием австралийской сеточной технологии. Территория разделена на сектора, где скот распределяется по возрасту, весу и физиологическим характеристикам. Для каждой группы автоматически формируется сбалансированный рацион, обеспечивается системный уход и контроль состояния животных. Это способствует ускоренному набору массы и снижению рисков заболеваний.

Особое внимание уделяется соблюдению санитарных и экологических стандартов. Все площадки обеспечены чистой водой, функционирует система утилизации отходов. Животные содержатся в условиях свободного выгула, что снижает стресс и положительно влияет на качество мяса.

В хозяйстве разводят казахскую белоголовую, аулиекольскую и ангусскую породы мясного направления. На площади 4710 гектаров выращиваются кормовые культуры, что позволяет полностью обеспечивать комплекс собственными кормами. При полной загрузке суточный объём кормления составит до 500 тонн.

После ввода комплекса в эксплуатацию будет создано около 100 рабочих мест. Уже сегодня здесь трудоустроено более 30 местных жителей. Завершение строительства планируется до конца текущего года.

Реализация проекта позволит значительно усилить аграрный потенциал Туркестанской области и станет важным шагом в развитии мясной отрасли Казахстана.