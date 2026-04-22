Современная подсветка меняет облик Туркестана

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

В Туркестане поэтапно внедряют современные системы освещения жилых домов и объектов бизнеса. Проект направлен на улучшение архитектурного облика города и повышение безопасности в тёмное время суток.

Всего планируется установить подсветку на фасадах 107 многоквартирных домов. На сегодняшний день работы завершены более чем в 30 из них.

Модернизация освещения позволит подчеркнуть архитектурный стиль улиц и зданий, придавая ночному Туркестану выразительный и современный вид.

Новые LED-светильники и энергосберегающие источники света устанавливаются во дворах, на прилегающих территориях и возле коммерческих объектов. Это способствует созданию комфортной и безопасной городской среды, а также повышает инвестиционную привлекательность города.

