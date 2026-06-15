В Туркестанской области пресечено незаконное производство бездымных табачных изделий

При координации прокуратуры области в Туркестанской области выявлены и пресечены факты незаконного производства и распространения запрещённых бездымных табачных изделий — «насвая» и «снюса», представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых Департаментом экономических расследований по Туркестанской области, на территории Келесского и Ордабасинского районов выявлены три подпольных производственных цеха, деятельность которых была пресечена.

Установлено, что незаконное производство организовано на объектах общей площадью более 500 квадратных метров. Ежедневно к работе привлекалось около 20 человек. Готовая продукция систематически поставлялась в различные регионы страны.

В ходе обысков из незаконного оборота изъято более 1 миллиона единиц готовой продукции, 30 тонн табака, 2 миллиона упаковочных материалов, различные ароматизаторы и химические добавки, а также производственное оборудование.

По оценкам специалистов, объём изъятого сырья достаточен для производства порядка 60 миллионов единиц одноразовой бездымной табачной продукции.

С санкции суда наложены ограничения на доходы подозреваемых, полученные преступным путём.

В настоящее время уголовные дела, зарегистрированные по части 2 статьи 301-1 уголовного кодекса Республики Казахстан, рассмотрены судом с вынесением обвинительных приговоров.

Приговоры вступили в законную силу.