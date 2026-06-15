Как получить грант?

Большая возможность для тех, кто хочет открыть свое дело. С 24 июня стартует прием заявок на безвозмездные госгранты для реализации новых бизнес-идей. Размер гранта, выдаваемого через портал Business.enbek.kz, составляет 1 миллион 730 тысяч тенге. Кто может принять участие в конкурсе?

Безвозмездные гранты направлены на поддержку предпринимательства, создание постоянных источников дохода и повышение экономической активности населения. Средства выдаются гражданину только один раз.

Гульвира Даужанова, руководитель отдела, подчеркнула, те, кто имеет просроченные кредиты и долги, получить грант не смогут: «Одно из главных требований — отсутствие других субсидируемых государством рабочих мест. Работающие граждане участвовать не могут. Также не допускаются лица с задолженностями, долгами и невыплаченными кредитами. Принять участие могут официально безработные граждане — от совершеннолетнего до предпенсионного возраста. В этом году планируется выдать 400 грантов. Первый поток пройдет с 24 июня по 8 июля».

На получение гранта могут претендовать:

лица с инвалидностью

кандасы

переселенцы

получатели асп

многодетные родители

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью

получатели пособия по потере кормильца.

Подать заявку на конкурс могут официально зарегистрированные безработные, а также начинающие предприниматели, чьему ИП не более одного года. Еще одно важное условие — наличие сертификата об обучении по проекту «Бастау Бизнес», полученного за последние три года.

При отборе комиссия оценит жизнеспособность идеи, финансовую обоснованность и создание новых рабочих мест. Прием заявок проходит полностью в электронном формате. Участникам необходимо зарегистрироваться на портале, загрузить свой бизнес-план и заверить заявку с помощью ЭЦП.

Организаторы напоминают: тратить грант на закрытие кредитов, покупку жилья, земли или валюты строго запрещено. Главная цель проекта — поддержать бизнес и дать людям стабильный доход, поэтому всех, кто подходит под критерии, призывают активно участвовать в конкурсе.