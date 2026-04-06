Третий мегаполис страны становится международным центром моды

Яркие цвета, смелые решения и нестандартный крой — современная мода уверенно выходит за привычные рамки и не перестанет удивлять оригинальностью. Международный проект Turan Fashion Week с 2018 года объединяет на одной площадке ведущих дизайнеров.

В этом году главной особенностью показа стало участие не только профессиональных моделей, но и успешных женщин. По словам основателя проекта Дины Рысбек, новый формат «women-models» подчеркивает гармонию между красотой и достижениями современной женщины.

«В этом сезоне у нас коллаборация модельного показа с категорией «women-models». Почему «women-models»? Потому, что согласитесь, сейчас женщины настолько успешны. Они могут совмещать бизнес, детей, семью и развитие своего бизнеса. Модели «women-models» сегодня будут открывать и закрывать линии дизайнерских показов»,— поясняет Дина Рысбек основательница «Turan Fashion Week».

В главном модном событии этого года приняли участие дизайнеры из Казахстана, Узбекистана, Турции, России, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана. География участников не перестает расти, отмечают организаторы. В следующем году к «Turan Fashion Week» присоединится Мексика, Египет и Азербайджан.

Первые чапаны из адраса основательница бренда Софья Юсупова создавала дома на обычной швейной машинке, теперь ее одежда востребована и популярная по всей Центральной Азии. Основательница говорит, что цель ее бренда- не только сохранить культуру и традиции народа но и добавить нотку современного стиля — чтобы люди носили эту одежду

«Я очень рада приглашению в Шымкент и представляю Узбекистан как единственный дизайнер. Специально для «Turan Fashion Week» мы подготовили новую коллекцию «Исмыгуль», что переводится как «Её звали Гули» — символ цветка. Вдохновением стали магнолии, растущие в Узбекистане. Они очень красивые и нежные. Как можно заметить, коллекция выполнена в розовых и бордовых оттенках»,- говорит Софья Юсупова основательница бренда «Аdras republic».

На мероприятие также прибыли гости из Турции — одной из ведущих стран в текстильной индустрии. Среди них — бренд Tesetürk, представивший эксклюзивные образы с ручной вышивкой и декором из камней.

«Мы впервые приехали из Турции в Шымкент. Это наша новая коллекция на 2025–2026 годы. Она предназначена для женщин, предпочитающих закрытый стиль одежды, а также вечерние наряды. Главная особенность — все изделия украшены камнями и выполнены вручную. Благодарим организаторов за возможность представить нашу коллекцию на «Turan Fashion Week»,- поясняет Уaser Аrap представитель «TESETÜRK».

Проект «Turan Fashion Week» уникальный и важный шаг к тому, чтобы превратить Шымкент в международный центр моды и открыть новые горизонты для отечественной лёгкой промышленности.