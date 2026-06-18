В Шымкенте земельный участок стоимостью свыше 1 млрд тенге возвращён государству

Военные прокуроры продолжают работу по обеспечению сохранности и целевого использования государственного военного имущества.

В ходе надзорных мероприятий военная прокуратура шымкентского гарнизона установила, что земельный участок площадью более 87 гектаров, закреплённый за одной из воинских частей Национальной гвардии, был незаконно отчуждён в пользу частных структур ещё в 1999 году. Впоследствии земля неоднократно перепродавалась.

Для восстановления прав государства прокуратура гарнизона совместно с воинской частью обратилась в суд. В результате договоры купли-продажи были признаны недействительными.

Благодаря принятым мерам земельный участок оборонного назначения стоимостью более 1 миллиарда тенге возвращён в государственную собственность и передан на баланс военного ведомства.