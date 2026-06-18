Реклама
Freedom broker
На главную Анонс В Шымкенте земельный участок стоимостью свыше 1 млрд тенге возвращён государству

В Шымкенте земельный участок стоимостью свыше 1 млрд тенге возвращён государству

-
Редактор Юлия Машковская
-
18
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Военные прокуроры продолжают работу по обеспечению сохранности и целевого использования государственного военного имущества.

В ходе надзорных мероприятий военная прокуратура шымкентского гарнизона установила, что земельный участок площадью более 87 гектаров, закреплённый за одной из воинских частей Национальной гвардии, был незаконно отчуждён в пользу частных структур ещё в 1999 году. Впоследствии земля неоднократно перепродавалась.

Для восстановления прав государства прокуратура гарнизона совместно с воинской частью обратилась в суд. В результате договоры купли-продажи были признаны недействительными.

Благодаря принятым мерам земельный участок оборонного назначения стоимостью более 1 миллиарда тенге возвращён в государственную собственность и передан на баланс военного ведомства.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.