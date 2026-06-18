День медика: спасибо врачам!

В Туркестане чествовали представителей одной из самых важных и благородных профессий — врачей. В комплексе «Конгресс Холл» состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню медицинского работника. В праздничном собрании приняли участие медицинские работники, ветераны отрасли и представители общественных организаций.

Особыми гостями были пациенты, которым медики помогли приобрести вторую жизнь.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником: «От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника! Наш мудрый народ говорит: «Первое богатство — это здоровье». Нет ничего дороже человеческой жизни. А быть хранителем этой жизни — высокая честь и огромная ответственность. Каждый день вы заботитесь о людях и дарите им здоровье. Именно поэтому народ с уважением называет вас благородными людьми в белых халатах».

В Туркестанской области ведется системная работа по развитию сферы здравоохранения.

За последние три года в регионе построено 115 медицинских объектов. Сейчас ведется строительство еще 25 объектов.

Медицинские организации оснащены 1548 единицами современного оборудования. Введены в эксплуатацию высокотехнологичные устройства, благодаря чему значительно повысилась доступность качественной медицинской помощи.

Службе скорой медицинской помощи передано 60 санитарных автомобилей и два специализированных мобильных комплекса.