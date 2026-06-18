В жилом массиве Текесу открыли современный Дом культуры

В жилом массиве Текесу города Шымкента состоялось торжественное открытие нового Дома культуры, приуроченное ко Дню города. В мероприятии приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и жители микрорайона.

Появление нового объекта стало важным событием для местного населения. Проект реализован в рамках развития социальной инфраструктуры города и исполнения поручений, данных акимом по итогам встреч с жителями.

Необходимость строительства современного Дома культуры была озвучена жителями во время выездной встречи главы города в первом квартале 2025 года. На протяжении нескольких лет жители поднимали вопрос создания пространства для проведения культурных мероприятий, организации досуга детей и молодежи, а также поддержки творческих инициатив.

Сегодня этот запрос получил практическое воплощение. Новый Дом культуры возведен на месте старого здания, которое уже не отвечало современным требованиям. Строительство осуществлено за счет спонсорских средств, что стало примером социальной ответственности бизнеса и его вклада в развитие городской среды.

Выступая на церемонии открытия, аким города отметил, что развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей остаются одними из приоритетных задач. По его словам, новый Дом культуры станет центром общественной жизни микрорайона, площадкой для творческого развития молодежи и проведения культурных мероприятий.

В здании созданы условия для организации концертов, творческих встреч и работы кружков. Здесь планируется открыть секции по вокалу, хореографии, декоративно-прикладному искусству, а также читальный зал и другие культурно-просветительские направления.

Открытие Дома культуры стало одним из значимых событий в преддверии празднования Дня города и результатом эффективного взаимодействия местных исполнительных органов, бизнеса и жителей. Новый объект станет местом притяжения для горожан, способствуя укреплению общественных и культурных связей.

Создание подобных социальных объектов является частью стратегии развития Шымкента как современного и комфортного мегаполиса, где особое внимание уделяется качеству жизни населения и созданию возможностей для самореализации граждан.