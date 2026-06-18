Во главе угла — защита здоровья девочек

Напомню, в 2024 году в Казахстане началась вакцинация девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ).

По постановлению главного государственного санитарного врача №11 от 17 сентября 2024 года вакцинации подлежали девочки 11 лет, а также проводилась наверстывающая вакцинация девочек от 12 до 13 лет.

Есть хорошая новость, что в текущем году постановлением главного государственного санитарного врача РК №7 от 13 мая 2026 года предусмотрено расширение возрастной категории подлежащих вакцинации против ВПЧ. Теперь дополнительной вакцинации на добровольной основе подлежат девочки в возрасте от 14 до 17 лет 11 месяцев 29 дней включительно после получения информированного согласия родителей или законных представителей.

РАБАТ поинтересовался мнением по этому поводу доцента, заведующего отделением радиогинекологии Шымкентской городской многопрофильной больницы с онкологическим центром, кандидата медицинских наук Багдата Намазбайулы ОРМАНОВА.

— Скажу сразу: отношусь положительно! Проводится огромная совместная работа ВОЗ с Правительством Казахстана. Цель этой работы — обеспечение максимального доступа к вакцинации против вируса папилломы человека девочек-подростков. ВОЗ рекомендует обеспечить к 2030 году охват плановой вакцинацией против ВПЧ 90 процентов девочек до 15 лет. Это нелегкая задача. Но у нас уже есть успешные примеры других стран, особенно хотелось бы отметить опыт Австралии, где благодаря вакцинации впоследствии не было выявлено новых случаев рака шейки матки.

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова отметила, что рак шейки матки — вторая по частоте причина смерти женщин фертильного возраста в Казахстане после рака молочной железы.

— Основная цель остается прежней? Это защита девочек и подростков от заболеваний, связанных с вирусом папилломы человека, включая рак шейки матки.

— Ученые установили, что рак шейки матки в 99,7 процента случаев вызывается вирусом папилломы человека. От ВПЧ разработали вакцину, благодаря чему рак шейки матки стал первым онкологическим заболеванием, которое можно предотвратить с помощью прививок.

— Новым постановлением внесены изменения в схему вакцинации против ВПЧ для девочек старшей возрастной группы. Расскажите об этом подробнее.

— Если раньше вакцинация проводилась девочкам 11 лет двухкратно с интервалом в шесть месяцев, то для девочек в возрасте от 14 до 17 лет 11 месяцев 29 дней предусмотрена трехкратная система вакцинации четырехвалентной вакциной «Гардасил» против ВПЧ 6, 11, 16 и 18 типов.

По утвержденной схеме вводятся:

* первая доза — в любой выбранный день,

* вторая доза — через два месяца после первой дозы;

* третья доза — через шесть месяцев после первой дозы.

— Началось лето. Где может девочка получить такую прививку?

— Профилактические прививки против ВПЧ и вакцинация девочек в возрасте от 14 до 17 лет 11 месяцев 29 дней проводятся в прививочных кабинетах медорганизаций (поликлиник) и медицинских кабинетах организаций образования.

Когда в учреждении образования или медорганизации отсутствует прививочный пункт либо не обеспечены условия для соблюдения холодовой цепи, вакцинацию организуют выездные прививочные бригады, оснащенные необходимым оборудованием и укомплектованные обученным медперсоналом.

Перед проведением иммунизации каждому прививаемому или его законному представителю предоставляется полная и объективная информация о предстоящей прививке против ВПЧ, возможных реакциях и неблагоприятных проявлениях после иммунизации, последствиях отказа от вакцинации, а также выдается памятка с информационным материалом.

— Благодарю Вас, Багдат Намазбаевич, за разъяснения.

Фарида Шарафутдинова