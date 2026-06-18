Экспортная выручка не возвращена: в Туркестанской области пересмотрен размер штрафа

По результатам мер прокурорского реагирования назначен административный штраф в размере 175,9 млн тенге.

Прокуратурой Туркестанской области в ходе анализа соблюдения требований валютного законодательства установлен факт неисполнения обязательств по возврату экспортной валютной выручки на счета в уполномоченных банках Республики Казахстан.

Выяснено, что между сельскохозяйственным производственным кооперативом «ТУРАН АГРО ЕТ-СҮТ» и ТОО «JAM MAX» (Республика Узбекистан) был заключён внешнеэкономический контракт, в рамках которого осуществлена поставка продукции на сумму 1 766 210 долларов США.

Однако иностранным контрагентом оплата за поставленный товар произведена не была. В результате кооператив не обеспечил возврат экспортной валютной выручки на счета в уполномоченных банках Республики Казахстан.

По данному факту кооператив привлечён к административной ответственности по статье 251 кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Несмотря на установленный факт правонарушения, суд первой инстанции определил размер административного штрафа в сумме 8,65 млн тенге.

Прокуратурой изучена законность судебного акта, и в связи с неправильным применением норм материального права внесено апелляционное ходатайство.

По результатам рассмотрения апелляционная инстанция согласилась с доводами прокуратуры, изменила постановление суда первой инстанции и назначила административный штраф в соответствии с требованиями законодательства — 175 946 307 тенге.

Таким образом, принятыми мерами прокурорского реагирования обеспечена защита государственных интересов.