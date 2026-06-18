Шымкент занимает четвёртое место в Казахстане по числу электрокаров

В мае 2026 года в Казахстане на учёт поставлено 147,7 тысячи автотранспортных средств. Из них 129 тысяч составили легковые автомобили, 8,7 тысячи — грузовые, 1,3 тысячи — автобусы, 1,6 тысячи — мотоциклы, 3,6 тысячи — прицепы и 3,3 тысячи — прочие виды транспорта.

По состоянию на 1 июня в стране зарегистрировано 5,995 миллиона транспортных средств. Основную часть автопарка — 84,2% — составляют легковые автомобили. Доля грузового транспорта составляет 8%, прицепов — 4,3%, автобусов — 1,5%, мотоциклов — 1,2%, прочих транспортных средств — 0,8%.

Большинство автомобилей в Казахстане используют бензин — 80% от общего количества. На дизельном топливе работают 7,6% транспортных средств, смешанный тип топлива используют 6,5%, а доля газобаллонного транспорта составляет 0,4%.

При этом в стране зарегистрировано 32 479 электромобилей, что соответствует 0,5% всего автопарка.

Наибольшее количество электрокаров сосредоточено в Алматы — 17 506 единиц.

Далее следуют Астана — 3 235, Алматинская область — 2 857 и Шымкент, где зарегистрировано 1 042 электромобиля.