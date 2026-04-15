В Казахстане обновили правила перевозки опасных и тяжеловесных грузов

В Казахстане обновлены правила перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Министерство транспорта Казахстана приняло приказ, направленный на совершенствование регулирования перевозок опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом.

Документ носит технический характер и предусматривает приведение национального законодательства в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза по допустимым массам, осевым нагрузкам и габаритам транспортных средств. Также изменения направлены на развитие транспортной логистики между государствами-членами объединения.

В рамках приказа внесены изменения и дополнения в ряд нормативных правовых актов, регулирующих перевозку опасных грузов, организацию перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также допустимые параметры автотранспортных средств.

Перевозка опасных грузов

Дополнительно регламентирован порядок проезда через туннели категории «Е» в соответствии с требованиями ДОПОГ. Для таких туннелей установлены ограничения на перевозку опасных грузов. Перевозчики обязаны заранее определять альтернативные маршруты движения.

Контроль весогабаритных параметров

Уточнены условия продолжения движения транспортных средств при превышении допустимых весовых и габаритных параметров. Также определен порядок оплаты сборов за фактически пройденные и предстоящие участки маршрута.

Государственные услуги

Обновлен механизм выдачи специальных разрешений. Теперь услуга предоставляется через портал электронное правительство Казахстана по месту регистрации заявителя.

Пересмотрены и сроки действия разрешений:

• до 45 календарных дней — при совершении до 5 поездок;

• до 90 дней — при 6–10 поездках;

• до 6 месяцев — при большем количестве поездок.

Допустимые параметры транспортных средств

Обновлены нормы осевой нагрузки с учетом расстояния между осями и типов колес. Введено понятие группы сближенных осей и порядок распределения нагрузки. При этом допустимые осевые нагрузки увеличены по сравнению с прежними требованиями, что позволит перевозить грузы с большей нагрузкой на ось.

Принятые изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, сохранность автомобильных дорог и совершенствование регулирования перевозочной деятельности.

Приказ вступает в силу 25 апреля 2026 года.