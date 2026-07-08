В Туркестанской области выявлены экологические нарушения в сферах образования, здравоохранения и спорта

Специализированной природоохранной прокуратурой Туркестанской области по результатам проведенного анализа выявлены нарушения требований экологического законодательства в учреждениях образования, здравоохранения и спорта.

Установлено, что 270 образовательных, 36 медицинских и 56 спортивных учреждений области своевременно не оформили либо не обновили необходимые экологические разрешительные документы.

Согласно требованиям законодательства, операторы объектов обязаны определить экологическую категорию своих объектов и обратиться в уполномоченный орган для получения соответствующих экологических разрешений.

Однако ряд учреждений данные требования не выполнил.

По актам прокурорского надзора ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности, на них наложены штрафы на общую сумму свыше 5 млн тенге.

В настоящее время проводится работа по определению экологических категорий объектов и оформлению необходимых разрешительных документов.