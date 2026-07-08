Авиационной базе Шымкента 75 лет

75 лет исполнилось со дня основания авиационной базы Шымкента. Десятилетия воинские части круглосуточно охраняют воздушные рубежи страны. На торжественное мероприятие, посвящённое юбилею, собрались ветераны, действующие военнослужащие и представители военной элиты.

Шымкентская авиационная база отметила 75-летний юбилей. История легендарной воинской части берёт начало в 50-х годах прошлого столетия. На протяжении десятилетий личный состав обеспечивает защиту воздушного пространства страны.

На торжественном мероприятии ветераны вооружённых сил высоко оценили профессиональную подготовку нынешнего поколения военнослужащих. Особую гордость, по их словам, вызывает мастерство лётчиков, успешно осваивающих современную военную авиационную технику, в том числе истребители Су-30СМ.

«За годы своего существования воинская часть добилась больших успехов. Начиная с 1951 года здесь осваивали многие поколения боевых самолётов. Сегодня наши лётчики уверенно управляют современными истребителями Су-30СМ. Для нас, ветеранов, это повод для особой гордости. Желаю всему личному составу дальнейших успехов, профессионального роста и новых достижений», — Нурлан Кожабеков, бывший командир воинской части №55652.

Ветераны авиации и военнослужащие также посетили парк имени Абая, где почтили память участников Великой Отечественной войны и выпускников Чугуевского военного авиационного училища. Участники церемонии возложили цветы к памятнику и почтили минутой молчания своих боевых товарищей, погибших при исполнении воинского долга. С юбилеем личный состав поздравил начальник штаба Военно-воздушных сил, подчеркнув стратегическое значение авиационной базы для обеспечения безопасности страны.

«Воинская часть №55652 защищает не только южные рубежи Казахстана, но и вносит большой вклад в обеспечение безопасности и независимости всей страны. Пользуясь случаем, поздравляю весь личный состав с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе. Пусть наши лётчики выполняют боевые задачи только в мирное время, а над Казахстаном всегда будет мирное небо», — Жанибек Жумашев, начальник штаба военно-воздушных сил.

Празднование 75-летия легендарной авиационной базы завершилось торжественным концертом во дворце «Туркестан». Для военнослужащих прозвучали патриотические песни, а артисты выразили слова благодарности тем, кто ежедневно стоит на страже мирного неба Казахстана.