Тысячи километров дорог обновят в Туркестанской области

Более тысячи километров дорог, сотни строительных объектов и жёсткие требования к качеству работ. В Туркестанской области продолжается реализация масштабной программы по развитию дорожной инфраструктуры. Ход строительства, сроки сдачи объектов и вопросы ответственности подрядчиков обсудили на аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

Более 1100 километров дорог охватили строительство и ремонт в Туркестанской области. В этом году на развитие дорожной отрасли направлено более 31 миллиарда тенге. На эти средства реализуются 224 проекта по строительству и реконструкции автомобильных дорог. До конца года планируется завершить 132 объекта.

Согласно индикаторам, утверждённым профильным министерством, к концу 2026 года доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии должна достичь 96%. По прогнозам специалистов, с учётом текущих темпов работ этот показатель составит 95,2%.

«Если говорить о работах, выполняемых областным управлением, то на дороги областного значения предусмотрено 13 млрд тенге. На эти средства ведётся строительство и ремонт 23 объектов. В августе планируется ввести в эксплуатацию 13 объектов общей протяжённостью 102 километра. Оставшиеся 10 объектов являются переходящими и будут завершены в 2027 году. На ремонт дорог районного значения предусмотрены 4,2 млрд тенге. На эти средства ведутся работы на 18 объектах общей протяжённостью 119 километров. Все они должны быть полностью завершены и введены в эксплуатацию до конца текущего года», — Куатжан Жуматаев, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области.

Параллельно продолжается ремонт дорог республиканского значения. По линии филиала АО «НК «КазАвтоЖол»» работы ведутся на участках общей протяжённостью 128 километров. Они реализуются в рамках шести проектов: четыре предусматривают средний ремонт, ещё два — капитальный. Кроме того, содержание всех 678 километров республиканских дорог региона полностью обеспечивает специализированная организация «КАЖсервис».

«На 2026–2027 годы запланированы два новых объекта. Они будут реализованы на международном транспортном коридоре «Самара—Шымкент». Общая протяжённость участков составит около 50–60 километров. Одним из наиболее проблемных участков сегодня остаётся автодорога «Шымкент—Туркестан». На этом участке имеется бетонное покрытие. Для его восстановления применяется технология микросюрфейсинга — нанесения тонкого защитного слоя толщиной около 2 миллиметров. Однако на бетонном покрытии было выявлено большое количество дефектов. По этому вопросу ещё в прошлом году поступали многочисленные обращения. В настоящее время на проведение работ объявлен конкурс, после определения подрядчика планируется снять верхний слой бетонного покрытия и, учитывая опыт прошлого года, выполнить ремонт примерно 100 километров дороги», — Ербол Примбетов, директор филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Туркестанской области.

Особое внимание уделяется и качеству дорожных работ. С начала года специалисты лабораторий исследовали 532 пробы строительных материалов. За использование продукции, не соответствующей установленным требованиям, подрядные организации оштрафованы на 10 миллионов тенге. Кроме того, за собственный счёт подрядчики заменили 15 тысяч квадратных метров некачественного асфальтового покрытия на сумму более 119 миллиона тенге. Вместе с тем аким области подчеркнул, что ответственность за состояние дорог несут не только профильные ведомства, но и руководители районов и городов.

«Дороги это лицо нашего региона. По этим дорогам ежедневно проезжают туристы. Мы сами пользуемся этими маршрутами, по ним ездят наши дети. Однако вдоль дорог практически отсутствуют нормальные санитарно-гигиенические объекты, а во многих местах их нет вовсе. По этому вопросу уже неоднократно вносились предложения. Почему до сих пор нельзя привести всё в порядок? Если мы позиционируем себя как туристический регион, принимаем гостей и стремимся соответствовать уровню развитых стран, то этот вопрос необходимо решить. Посмотрите, как организованы придорожные сервисы в Европе и Америке. Всё сделано удобно и качественно. Нужно внимательно изучить этот опыт и внедрить у нас лучшие практики», — Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.

Сегодня общая протяжённость автомобильных дорог Туркестанской области составляет 17 262 километра. Из них 678 километров — дороги республиканского значения, 3 983 километра — областного, 1 726 километров — районного значения. Ещё свыше 11 тысяч километров приходится на улицы населённых пунктов региона.