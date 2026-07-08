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Из-за дропперов под следствием 20 молодых людей из Туркестанской области

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Анастасия Новикова
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Агентство по финансовому мониторингу усиливает борьбу с дропперами. С начала года специалисты ликвидировали 33 преступные группы, которые занимались отмыванием денежных средств. Установлены более 40 организаторов незаконных схем, которые вовлекли в противоправную деятельность свыше 500 человек.

Через банковские счета дропперов прошло более 112 миллиардов тенге, а только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.

«Дроп-схема в Туркестанской области координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием», — Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК.

В АФМ напоминают: участие в дропперских схемах — это уголовно наказуемое преступление. Передача банковских карт, реквизитов счетов или доступа к интернет-банкингу третьим лицам может привести к серьёзным правовым последствиям.

В ведомстве призывают граждан не соглашаться на сомнительные предложения лёгкого заработка и бережно относиться к своим персональным и банковским данным.

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