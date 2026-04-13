В Казахстане построено 217 современных школ в рамках проекта «Келешек мектептері»

Редактор Юлия Машковская
11

В рамках национального проекта «Келешек мектептері» в Казахстане построено 217 современных школ. Сегодня в них обучаются более 200 тысяч учащихся, а занятия проводят свыше 16 тысяч учителей, применяя современные образовательные методики.

Более 10 тысяч педагогов уже прошли специальные курсы по новым педагогическим подходам, использованию искусственного интеллекта, цифровых инструментов и обучению в STEM-направлении.

Обучающие семинары организуются на базе Интеллектуальных школ, лицеев «Білім-Инновация» и центра «Өрлеу».

Руководителями новых школ назначаются опытные управленцы, в том числе выпускники проекта «1000 лидеров изменений в образовании».

Кроме того, на стратегических конференциях директора школ изучили модель STEM-образования, подходы к развитию потенциала одаренных учеников, привлечению квалифицированных кадров и разработке уроков с использованием платформ на основе искусственного интеллекта.

