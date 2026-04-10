В Казахстане текучка кадров: какие отрасли теряют больше специалистов?

По данным бюро нацстатистики, доля выбывших работников в прошлом году превысила 22,5%, это максимальный показатель за последние годы. Текучесть кадров затронула сразу ряд сфер: оптовую и розничную торговлю, строительство, гостинично-ресторанный бизнес, рекламу.

Особенно высокая динамика в сфере недвижимости: среди риэлторов за год работу покинули до 95% сотрудников. Эксперты объясняют это просто: в профессии нет стабильного оклада, доход зависит от сделок, а требования, высокие. Многие приходят из других сфер, но надолго не задерживаются.

«Из 10 остается 1-2 в этой профессии. Потому что профессия сложная, она включает в себя все. И юридические знания, и технические знания, и переговоры. И плюс ко всему этому букету, плюс нервы, плюс ненормированный рабочий день. И плюс ко всему этому букету еще нет гарантированного оплаты», — Александр Пак, эксперт по недвижимости.

Дополнительное давление на рынок труда оказали и изменения в налоговой системе. По словам экспертов, в первую очередь это ударило по малому бизнесу: предприниматели сокращают штаты.

«Как только берутся за малый бизнес, то многие очень закрываются сейчас. Опять-таки, переходят на режим самозанятого или сокращают объемы у нас очень высокие налоги заработной платы. Люди хотят больше и больше заплату, налоги до 45 процентов составляют для работодателя. Это очень высокие суммы, поэтому не каждый может потянуть, потребление же снижается», — Алма Жандаулетова, директор рекрутинг-агентства FMI PROFESSIONALS.

Одновременно рынок труда меняется и изнутри, автоматизация и искусственный интеллект трансформируют профессии. По международным оценкам, около четверти офисных работников могут полностью заменить технологиями, ещё более половины, частично.

В Казахстане потерять часть работы могут до 1 млн человек.